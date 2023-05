José Mourinho ha ricevuto ieri a Trigoria Hugo Valdir e Luis Correia, due storici collaboratori del suo agente Jorge Mendes. Intanto l'allenatore portoghese della Roma si muove per definire il proprio futuro. La scorsa estate si era parlato di Chelsea, Newcastle e West Ham. Ora si vocifera di Paris Saint-Germain e Real Madrid oltre all'Arabia Saudita e all'Al-Hali di Cristiano Ronaldo.



A gennaio lo Special One aveva chiesto alla proprietà americana di fare un punto sul futuro, ma quell’appuntamento non è mai arrivato, perché nel quartier generale di Houston le tante frecce scoccate dal tecnico portoghese sono diventate autentiche spine per i Friedkin. Non è escluso che Mourinho resti alla Roma anche nella prossima stagione, rispettando il contratto in scadenza a giugno 2024.