IL TABELLINO:

Aggiunto che la vittoria della Roma non fa una grinza e che nel finale Belotti e due volte Zaniolo hanno avuto il pallone del 2-0 ma l’hanno bruciato, il match di Genova è bello che raccontato nella sua essenza intera.Resta da riferire di una gara molto tirata (sette ammoniti più i gialli a Stankovic e a un membro della panchina della Roma), dominata fisicamente da una Roma strapotente e generosamente disposta al sacrificio collettivo, messa in campo alla perfezione, con Pellegrini, Camara e Cristante che a centrocampo hanno tolto ossigeno e spazio ai dirimepettai blucerchiati, Rincon e Djuricic, mentre Villar si è distinto per lucidità di palleggio e geometrie. Nel deserto, però. La difesa della Roma ha dominato i cieli e la terra, Caputo e Gabbiadini e nella ripresa Quagliarella e Pussetto - nella Sampdoria avanti tutta improvvisata da Stankovic - si sono dibattiti come uccellini nelle grinfie del gatto, impersonato dal trio Mancini-Smalling-Ibanez senza praticamente toccare palla nella zona calda. Da cui la serata inoperosa di Rui Patricio. Davanti promettenti segnali di intesa fra Abraham e Belotti, con la spalla aggiunta di un El Shaarawy brillante e motivato., arrestato il 6 dicembre dell’anno scorso, sotto processo per una trentina di capi di imputazione e vissuto dalla gente blucerchiata come il massimo responsabile dello sfacelo della società. Avvistato durante l’intervallo nello sky box dove aveva preso posto, Ferrero ha scatenato l’ira della folla. Dalla gradinata sud, cuore del tifo blucerchiato, un gruppo di tifosi ha tentato di sfondare e raggiungere la tribuna.Una sciocca provocazione, Ferrero non aveva alcuna ragione per comparire allo stadio e non venga a raccontare che era al seguito della Roma, la sua squadra del cuore. Non ci crederebbero neanche all’asilo.esterno sinistro con licenza di aggredire Bereszynski sulla fascia. Gioca Camara con l’ordine di appiccicarsi alla schiena dell’ex Villar, epurato all’epoca da Mourinho, che Stankovic ha promosso a direttore dell’orchestra blucerchiata. Il tecnico serbo ha scelto una Sampdoria disposta col 4-4-2, Gabbiadini è avanzato al fianco di Caputo, Leris e Djuricic sono gli esterni di centrocampo (ma il serbo si accentra spesso a creare superiorità sulla trequarti campo), Ferrari per l’infortunato Murillo gioca accanto a Colley. Sabiri siede in panchina (entrerà nel finale, a cose fatte), ultimamente il ragazzo è sceso in rendimento e Stankovic non fa sconti a nessuno., del quale nei giorni scorsi ricorreva il 29esimo anniversario della scomparsa. In tribuna oltre al presidente blucerchiato Lanna ci sono due suoi ragazzi, Lombardo e Mannini. Nostalgia canaglia…, il difensore ha il braccio largo che ritrae all’arrivo del pallone ma non riesce ad evitare il contatto. Di Bello non ha visto e lascia proseguire il gioco per oltre un minuto. Richiamato al Var da Aureliano (che a Genova ricordano nelle preghiere per un rigore negato contro la Lazio), il direttore di gara dà un’occhiata allo schermo-Var e indica il dischetto delPer la Sampdoria il match diventa un piccolo Stelvio, da scalare col fiato sul collo di una Roma che si attesta a presidio, lasciando all’avversaria il compito di cucire trame di gioco comunque innocue per replicare negli spazi larghi concessi dai blucerchiati. Di Bello ignora un abbraccio di Mancini a Ferrari in pena area, il Var consente e tace. L’arbitro pugliese capovolge la decisione su un corner negato alla Sampdoria, il pubblico mugugna e insomma c’è pathos sul prato invero spelacchiato dello stadio più inglese d’Italia ma lo spettacolo latita. Nulla da segnalare salvo unaRipresa più ricca, sebbene lo slancio della Sampdoria si risolve in una piccola via crucis, ci si danna a cucire gioco fino al limite dell’area giallorossa, ma la manovra scema con il passare dei minuti., il prodotto non cambia. Anzi la manovra dei ragazzi di Stankovic si ingolfa nelle fitte trame della Roma che palleggia con soave levità e quando non ha palla bracca gli avversari in ogni angolo del campo e impedisce loro di ragionare. Al 10’ Belotti riceve da Abraham la palla del raddoppio, bravo Audero a cancellare la chance. Cominciano le sostituzioni e anche lì la differenza dei valori salta agli occhi.Partita costellata di infortuni, per fortuna non gravi. Gli scontri si susseguono, colpa anche del prato, infido e scivoloso. Mourinho tira via Abraham e Camara (bravo il ragazzo) e tenta con Zaniolo e Matic. La Roma resta tetragona, la Sampdoria acquista finalmente un po’ di scioltezza e coraggio, e guadagna campo. Ma sono fuochi fatui, le occasioni pendono tutte dalla parte giallorossa, negli spazi sempre più larghi i velocisti della Roma vanno a mille.e insomma la partita finisce come si era intuito fin dalle prime mosse, indirizzata dalDei del cielo, abbiate pietà di chi al tempo di Paolo Mantovani, stupì l’Italia e l’Europa. E oggi si danna per sopravvivere.Sampdoria-Roma 0-1 (primo tempo 0-1)GOL: 9’ p.t. rig. Pellegrini (R).SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari, Augello (1’ s.t. Murru); Leris (1’ s.t. Pussetto), Rincon (14’ s.t. Verre), Villar, Djuricic (dal 29’ s.t. Sabiri); Gabbiadini (14’ s.t. Quagliarella), Caputo. All. Stankovic.ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski (38’ s.t. Karsdorp), Cristante, Camara (23’ s.t. Matic), El Shaarawy (29’ s.t. Spinazzola); Pellegrini; Belotti (38’ s.t. Bove), Abraham (23’ s.t. Zaniolo). All. Mourinho.Arbitro: Marco Di Bello della sezione di Brindisi.Ammoniti : 32’ p.t. Ibanez (R), 39’ p.t. Rincon (S), 20’ s.t. Verre (S), 21’ s.t. Pellegrini (R), 24’ s.t. Pussetto (S), 46’ s.t. Colley (S), 48’ s.t. Zaniolo (R).