La Roma chiude il bilancio della stagione 2018/19. Le cifre ufficiali verranno rese note a ottobre, quando sarà pubblicata la Relazione Finanziaria annuale, ma le plusvalenze sono sotto gli occhi di tutti. Sei cessioni a titolo definitivo, quattro delle quali sono state già rese note dalla Relazione Semestrale: Alisson al Liverpool ha portato una plusvalenza da 57 milioni e 606mila euro; Kevin Strootman al Marsiglia di 17 milioni e 246mila euro; Radonijc al Marsiglia di 1,911 milioni di euro e Gyomber al Perugia di 0,062.



Per Kostas Manolas e Luca Pellegrini, ceduti a Napoli e Juventus, si può fare invece un calcolo non tanto distante da quelle che saranno le cifre ufficiali di ottobre: il greco porta una plusvalenza di circa 29 milioni e 137mila, mentre il terzino ex Cagliari di 21 milioni e 237mila euro. Insieme fanno, come riporta vocegiallorossa.it, 127 milioni e 199mila euro di plusvalenza, la somma più alta degli 8 anni di gestione Pallotta.