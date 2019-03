La Roma oggi potrebbe anche decidere di sostituire Di Francesco. Non con Paulo Sousa, atteso domani a Bordeaux per firmare un contratto triennale. A meno che non arrivi entro stasera la chiamata della Roma. Difficile, però. Molto più facile, invece, che se la Roma decida di cambiare possa orientarsi su altri profili. Tra questi Panucci, Donadoni, Ranieri e Montella. Secondo la Gazzetta dello Sport, il futuro allenatore della Roma potrebbe uscire da questa rosa di nomi, anche se poi ieri sera i dirigenti non sapevano ancora cosa fare.