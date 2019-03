Claudio Ranieri può sorridere. La Roma, infatti, come riporta Sky Sport 24, riabbraccia Daniele De Rossi. Recuperato, il capitano giallorosso sarà a disposizione dell'allenatore romanista per la delicata sfida contro il Napoli. La convocazione è certa, resta da capire se DDR partirà dal primo minuto oppure a gara in corso. Ma l'infermeria della Roma inizia a svuotarsi.