Roma, record di presenze per Paredes. E a quota 80 scatta il bonus per il Psg

13 minuti fa



Paredes nella partita di ieri con due rigori calciati da campione del mondo ha rischiato l'impresa per la Roma. Ma la stagione dell'argentino resta comunque molto buona come dimostrano i numeri: 46 presenze (mai ne aveva giocate così tante), 5 gol e 7 assist. Dopo aver acquistato il centrocampista argentino per soli 2.5 milioni di euro la scorsa estate, la Roma destinerà quasi sicuramente altri 2 milioni al Paris Saint Germain a causa del bonus previsto al raggiungimento delle 80 presenze in giallorosso. Con quella di ieri Leandro è già a quota 47. Sorte differente, invece, per Renato Sanches, che tornerà in Francia al termine della stagione. La Roma rifiuterà quindi il diritto di riscatto che per il pupillo di Tiago Pinto era stato fissato a 15 milioni.