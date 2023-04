A sorpresa, ma non troppo. Almeno nelle stanze tra Trigoria e l'Eur.Berardi era arrivato alla Roma con una brillante carriera che lo aveva visto lavorare in posizioni di rilievo presso prestigiose società di livello internazionale in tutto il mondo. Sul comunicato di commiato, pubblicato intorno alle 19 di stasera, non è stato specificato il motivo della separazione. Ma la situazione comincia a chiarirsi.I Friedkin lo avevano scelto principalmente per portare avanti il progetto stadio di Pietralata. Dopo un inizio incoraggiante, però, sono arrivati i malumori. LChe hanno deciso di cambiare per dare lo strappo definitivo. Nei prossimi giorni è atteso il nome del nuovo Ceo che dovrà in primis dare la svolta sulla questione stadio ritenuta fondamentale dai Friedkin per la crescita del club.(in primis quella dove esternava "sensazioni" sul futuro di Mourinho) non erano piaciute alla società. L'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale,intanto rassicura: "Siamo stati informati dalla A.S. Roma della scelta, di cui prendiamo atto, di sollevare dall'incarico di CEO Pietro Berardi. Al contempo la Società ci ha confermato la ferma volontà della proprietà di portare avanti il progetto del nuovo Stadio. A Berardi vanno i i miei ringraziamenti per il lavoro sin qui svolto che dunque continuerà".