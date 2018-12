L'emergenza infortuni non accenna ad arrestarsi in casa Roma. Dopo la partita contro l'Inter, nella quale Eusebio Di Francesco ha dovuto rinunciare contemporaneamente a Fazio, De Rossi, Pellegrini, Coric, El Shaarawy e Dzeko, il tecnico giallorosso era convinto di poter recuperare qualche pedina per la delicata trasferta di Cagliari. La notizia di oggi è invece il nuovo problema muscolare subito dal centrocampista Lorenzo Pellegrini, vittima di una ricaduta nel giorno del suo rientro in gruppo.



Il numero 7 romanista aveva subito una lesione muscolare di primo grado al flessore della coscia destra ed era stato costretto a rinunciare alle ultime due partite, contro il Real Madrid e i nerazzurri di Spalletti. Questo nuovo problema andrà valutato con esami più approfonditi nelle prossime ore, probabilmente domani, per conoscerne l'entità e soprattutto i tempi di recupero. Piove sul bagnato in casa Roma, Pellegrini è di nuovo ko.