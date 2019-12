L’urna europea è stata di nuovo fortunata. La Roma nei sedicesimi di Europa League ha pescato il Gent evitando ostacoli enormi come Manchester United e Siviglia. Il club belga, i bufali per i suoi tifosi, era tra le avversarie più abbordabili nella prima fascia e affronterà l’impegno di ritorno in casa. Il Gent, allenato dal danese Thorup, è attualmente terzo nella Jupiter League dietro a Bruges e Anversa. Sospiro di sollievo quindi dopo il mancato primo posto nel girone a causa del pareggio col Wolfsberg e dei tanti errori arbitrali nella prima fase che hanno danneggiato la squadra di Fonseca.



I PRECEDENTI - Il Gent ha affrontato una sola squadra italiana nella sua storia: la Roma. Erano i preliminari di Europa League del 2009 e non andò per niente bene al club belga. All’andata, il 30 luglio, i giallorossi vinsero all’Olimpico per 3-1 con doppietta di Totti e gol di Vucinic. Al ritorno finì in goleada allo stadio di Gand: 1-7 per i giallorossi. E le reti di Totti (3), De Rossi (2), Menez e Okaka. Una batosta che non hanno dimenticato in Belgio e che proveranno a vendicare.



FORMAZIONE TIPO (4-3-1-2): 1 Kaminski; 23 Lustig, 32 Plastun, 5 Ngandjui, 21 Asare; 6 Owusu, 8 Ofoe, 24 Kums; 16 David; 7 Yaremchuk, 29 Depoitre. All. Thorup



LE STELLE - Poche stelle e tanti giovani interessanti portati dal nuovo corso. La filosofia è chiara: giovani e mercato low cost. Chi può diventare entrambi è Jonathan David, talentuoso trequartista nato a New York e miglior giocatore del campionato canadese. Proprio a due passi da casa Pallotta. Quest’ anno ha già segnato 21 gol in 28 partite attirando l’interesse di parecchi club inglesi. Da annotare anche i nomi di Roman Yaremchuk che in due anni ha segnato 27 gol, del mediano Elisha Owuso, 22 anni e un passato al Sochaux e dell'altra punta Depoitre decisamente più esperto vista l'età (31 anni).



IL PERCORSO - E’ stato sorprendente fin qui il cammino del Gent che nel girone I non ha mai perso e ottenuto vittorie contro Wolfsburg e St.Etienne. Il primo posto a 12 punti, davanti al Wolfbsurg a 11, è arrivato all’ultimo turno grazie al pareggio 0-0 contro l’Oleksandraia. Undici gol fatti e solo 7 subiti distribuiti su 3 vittorie tre pareggi. Da non sottovalutare.