La Roma vuole costruire il centrocampo del futuro intorno a Jordan Veretout. L'ex Fiorentina piace tantissimo al tecnico Fonseca che conta di puntare su di lui a lungo. In quest'ottica va letto l'incontro di ieri tra Tiago Pinto e Mario Giuffredi, agente del francese ma anche dell'obiettivo ​Elseid Hysaj, terzino destro classe 1994, non rinnoverà il proprio contratto in scadenza con il Napoli. Tutti i dettagli nel nostro focus video: