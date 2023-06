Sirene dall'Arabia Saudita per Leonardo Spinazzola. Come scrive Il Corriere dello Sport, l'Al Ahli ha già presentato un'offerta ufficiale all'agente del laterale giallorosso per convincerlo a trasferirsi nella Saudi Pro League. L'ex Atalanta e Juve vorrebbe restare in Italia ma ha il contratto in scadenza fra un anno e non ha avuto comunicazioni su un eventuale rinnovo.