Se sfuma Malcom, la Roma torna su Berardi (Sassuolo). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, a centrocampo assalto a N'Zonzi (Siviglia) se parte Gonalons. In uscita El Shaarawy (interessa pure alla Fiorentina) e Juan Jesus, nel mirino del Torino che, come scrive Tuttosport, sogna di riportare Zaza (Valencia) in Italia.