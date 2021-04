Javier Pastore è pronto. Secondo il Corriere dello Sport, contro il Sassuolo finalmente avrà il suo spazio e scenderà in campo per poter di nuovo dire la sua. La rosa di Fonseca è ridotta all’osso per i tanti infortuni (più la squalifica di Villar) tra centrocampo e la trequarti, ecco quindi aprirsi una finestra importante per l’argentino che sarà sicuramente coinvolto nel corso del secondo tempo, anche per dare riposo ai giocatori che poi cinque giorni dopo dovranno scendere in campo per l’andata dei quarti di Europa League. Dopo mesi di riabilitazione e allenamenti personalizzati e individuali, ora Pastore è pronto per tornare a essere un calciatore a tutti gli effetti.