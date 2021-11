Hector Herrera e la Roma. Si sono sfiorati diverse volte il centrocampista messicano e il club giallorosso e a gennaio l'incrocio potrebbe avvenire di nuovo. Herrera, 31 anni, è infatti in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid e può essere preso per poco più di 5 milioni tra un paio di mesi. Mourinho ha fatto capire in ogni modo possibile di avere necessità di un centrocampista in grado di alternarsi con Cristante e Veretout.



OCCASIONE - Un'occasione per la Roma che non intende investire grandi cifre sul mercato invernale e che ha bisogno di un innesto di esperienza a centrocampo. Il messicano, chiuso da Saul e con appena 2 presenze dal primo minuto in stagione potrebbe salutare con 6 mesi di anticipo e sta sondando il mercato che vede anche la Roma di Mourinho interessata. Uno degli ostacoli può essere l'ingaggio visto che Herrera chiede 3,5 milioni a stagione e la probabile concorrenza che potrebbe vedere coinvolta la Juve in caso di mancato arrivo di Zakaria.