Prima il portiere, poi tutto il resto. Tra le priorità della Roma per il prossimo mercatoc’è sicuramente il discorso legato alche ha concluso la stagione e probabilmente la sua storia con la Roma visto che si è operato alla spalla e starà fuori tre mesi. Se fino a qualche giorno fa le candidature che impazzavano erano quelle “italiane” legate soprattutto a Silvestri e Gollini ora proprio la presenza del mega agente portoghese potrebbe cambiare le carta in tavola.Nelle scorse ore è circolato il nome disembra francamente eccessivo anche per gli ambiziosi Friedkin. Quella cifra, se mai dovesse essere spesa, sarà impiegata per un attaccante. Musso piace ancora ma anche in questo caso la Gestifute può dire la sua proponendo due elementi della scuderia:Più agibile la strada che porta al secondo più giovane e con meno concorrenza. Prima bisogna cedere Pau Lopez. E pure in questo caso Mendes potrebbe dare una grossa mano proponendolo in Premier dove ha ancora qualche estimatore. Ma lo spagnolo non sarà l’unico a partire.e in scadenza di contratto mentre Fuzato dovrebbe rifinire in prestito magari proprio in Portogallo. Se nel ruolo di terzo si pensa alla promozione del giovane Boer, come vice occhio aa un anno dalla scadenza della contratto col Sassuolo.