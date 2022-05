Rui Patricio, portiere della Roma autore di grandi interventi nella finale di Conference League vinta contro il Feyenoord, ha parlato a Sky:



"Non mi piace parlare di me a livello individuale, tutti hanno dato il proprio contributo. L'esperienza di Mourinho ci ha aiutato moltissimo, ci ha dato moltissima fiducia. Siamo contenti, il fatto di aver raggiunto l'obiettivo ci dà enorme soddisfazione. I tifosi sono contenti. Abbiamo fatto un percorso molto lungo, abbiamo dato sempre il nostro massimo in tutte le partite".