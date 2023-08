Roma-Salernitana (domenica 20 agosto con inizio alle ore 18.30 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la prima giornata di campionato in Serie A.

Senza gli squalificati Dybala e Pellegrini, Mourinho è obbligato a puntare su Belotti al centro dell'attacco. Kristensen e Aouar sono pronti a debuttare da titolari.

Dall'altra parte Paulo Sousa medita di far partire dalla panchina Dia.



LE PROBABILI FORMAZIONI



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; Belotti, El Shaarawy. All. Mourinho.



SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, M. Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Botheim. All. Sousa.