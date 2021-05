Il futuro di Davide Santon potrebbe essere in Turchia. L'esterno della Roma piace all'Istanbul Basaksehir, squadra che quest'anno ha chiuso al dodicesimo posto il campionato dopo il titolo conquistato solo due stagioni fa. Un interessamento derivante anche dai buoni rapporti tra i due club, che nel luglio del 2017 trovarono un accordo per il passaggio in giallorosso di Cengiz Under.