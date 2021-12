il primo colpo per la Roma di Mourinho sarà con molta probabilità Ainsley Maitland-Niles esterno destro di proprietà dell’Arsenal, 24 anni, ma capace di giocare anche a centrocampo. L'accordo tra i due club è ad un passo, e il giocatore arriverebbe a Trigoria in prestito con diritto di riscatto. Già sul punto di partire la scorsa estate, quando lo voleva l’Everton, Maitland-Niles è rimasto ai Gunners dopo le pressioni di Arteta.



ARRIVO NELLA CAPITALE - Ma ora le cose potrebbero nuovamente cambiare. Il difensore è uno dei giocatori dell'Arsenal ad essere risultati positivi al test per il Covid-19 insieme a Cedric Soares, Takehiro Tomiyasu, come comunicato oggi dal club londinese. Cresciuto nel settore giovanile dell’Arsenal, Maitland-Niles potrebbe arrivare subito dopo Capodanno.