Rinnovamento. E' la parola d'ordine in casa Roma, che vivrà una mini rivoluzione in estate, soprattutto a centrocampo. A oggi, infatti, solo Lorenzo Pellegrini è sicuro di restare, tutti gli altri hanno un grosso punto interrogativo sulla testa. A partire da Sergio Oliveira, per il quale Pinto non ha ancora deciso se esercitare il diritto di riscatto dal Porto, fissato a 13,5 milioni di euro. Prima di fare qualsiasi tipo di investimento i giallorossi vogliono fare cassa, motivo per il quale daranno priorità alle uscite. Tra i giocatori con la valigia in mano c'è Bryan Cristante, che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2024. Al suo agente Beppe Riso è stato dato mandato per trovare una nuova sistemazione. L'obiettivo è quello di ricavare dalla sua cessione 20 milioni di euro.



VERETOUT E GLI ALTRI - Un altro profilo sulla lista delle uscite è Jordan Veretout, anche lui in scadenza tra due anni e senza proposte di prolungamento sul tavolo. Per Mourinho il francese non è centrale nel suo progetto, per questo può partire. In Italia piace soprattutto al Napoli, in Francia al Marsiglia. In estate verrà trovata una sistemazione anche ad Amadou Diawara, che a gennaio ha rifiutato il trasferimento al Valencia, e a Gonzalo Villar, attualmente in prestito al Getafe. In bilico anche Ebrima Darboe, che potrebbe essere mandato a giocare, da valutare la posizione di Henrikh Mkhitaryan, che ha risolto i problemi con lo Special One e sta trattando il rinnovo del contratto in scadenza a giugno.