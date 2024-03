Roma-Sassuolo: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

, calcio d'inizio alle ore 18 di domenica 17 marzo all’Olimpico segna la ventinovesima giornata di campionato in cui i giallorossi devono ottenere altri punti per inseguire il quarto posto occupato dal Bologna. Daniele De Rossi viene dalla qualificazione ai quarti di Europa League e dal pari esterno con la Fiorentina eranking finale permettendo). Idopo la boccata d’aria col Frosinone di domenica scorsa.De Rossi conta di recuperareout a Brighton per un problema all’anca. E continuerà con la difesa a 4 contando anche sul ritorno dal primo minuto di, Cristante ed El Shaarawy. Ancora out Sanches e Kristensen, c’è qualche speranza di avere almeno in panchina Smalling. Spinazzola è in vantaggio su Angelino. In casa Sassuolo invece le assenze sono pesanti. Mancheranno siasqualificati oltre ovviamente a Domenico Berardi. Ballardini confida di recuperare Toljan mentre in attacco Laurientè e Defrel sosteranno Pinamonti.Roma Sassuolo, calcio d'inizio alle ore 18 di domenica 17 marzo 2024 sarà trasmessa in diretta tv da Dazn. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn.): Svilar; Celik, Mancini, Huijsen, Spinazzola; Pellegrini, Paredes, Cristante; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi: Consigli; Missori, Erlic, Ferrari, Pedersen; Henrique, Boloca; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Ballardini