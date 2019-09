Ancora senza vittoria dopo i pareggi con Genoa e Lazio, la Roma torna in campo all'Olimpico contro il Sassuolo. C'è da tenere il passo delle big per la squadra di Fonseca, che presenta il nuovo acquisto Mkhitaryan, mentre rinuncia a Smalling, non a posto fisicamente.



STATISTICHE - La Roma è l'unica squadra contro cui il Sassuolo non ha mai trovato il successo in Serie A (minimo tre confronti): sette vittorie giallorosse e cinque pareggi in 12 sfide. La Roma è imbattuta all'Olimpico contro il Sassuolo in Serie A: due successi e quattro pareggi - entrambe le squadre hanno trovato la rete in tutte queste sei sfide. Solo una volta nella sua storia (1984/85) la Roma ha pareggiato in tutte le prime tre gare di un campionato di Serie A: in quella stagione chiuse al settimo posto. I giallorossi hanno perso finora quattro punti da situazione di vantaggio, più di tutti in questo campionato: in entrambe le prime due giornate è stata rimontata sul pareggio. È dal settembre del 2018 che il Sassuolo, vittorioso sulla Sampdoria nell’ultimo turno di campionato, non vince due partite consecutivamente in Serie A. Il Sassuolo (68%) è la formazione che ha mantenuto il possesso palla medio più alto in questi primi due turni di Serie A e anche quella ad aver completato più passaggi (1025). La Roma è la squadra che ha calciato più volte da fuori in questo campionato: 22 tentativi su 34 totali (il 65% del totale), con una rete realizzata dalla distanza. Il nuovo attaccante della Roma Kalinic ha segnato tre gol nelle ultime quattro presenze di Serie A contro il Sassuolo, tutti in gare casalinghe, inclusa l’ultima disputata in ordine di tempo contro i neroverdi (aprile 2018). L’attaccante del Sassuolo Gregoire Defrel è andato a segno in tutte le ultime tre partite di Serie A disputate all’Olimpico contro la Roma (due delle quali proprio con la maglia del Sassuolo). Domenico Berardi (58 reti in Serie A) è uno dei quattro giocatori nati dopo l’1/1/1994 a vantare almeno 50 gol nei top-5 campionati europei insieme a Mbappé, Werner e Sterling. Tra questi è quello che ha segnato più triplette (cinque).



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Roma (4-2-3-1) - Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.



Sassuolo (4-3-1-2) - Consigli; Marlon, Chiriches, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Locatelli; Berardi; Caputo, Defrel.