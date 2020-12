La sfida tra Roma e Sassuolo per 10a giornata di campionato è uno scontro diretto con vista sulla Champions: un solo punto di differenza, neroverdi quarti a quota 18 e la squadra di Fonseca al quinto posto insieme a Napoli e Lazio con 17 punti. I giallorossi hanno perso - male - l'ultima gara di campionato contro il Napoli ma arrivano dalla vittoria per 3-1 in Europa League contro o Young Boys; la squadra di De Zerbi cerca il riscatto dopo lo 0-3 casalingo di una settimana fa con l'Inter. La Roma in casa non ha ancora mai perso, totalizzando 3 vittorie e 1 pareggio contro la Juve. Ci proveranno i neroverdi a sbancare l'Olimpico: rendimento perfetto in trasferta per il Sassuolo, che ha totalizzato 4 vittorie in 4 partite. Nessuno ha fatto meglio in Serie A. Una sfida che promette spettacolo: l'anno scorso, tra andata e ritorno, hanno segnato 12 gol totali.



LE SCELTE - Fonseca lascia a casa Smalling e Vertout per precauzione, in difesa c'è Cristante e in mezzo al campo conferma lo spagnolo Villar. De Zerbi perde Consigli per un virus intestinale, trai pali del Sassuolo c'è Pegolo. Ancora out Caputo per un problema muscolare agli adduttori, l'allenatore punta su Djuricic falso nueve lasciando in panchina il classe 2000 Raspadori.



Le formazioni ufficiali:



Roma (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko. All.: Fonseca.

Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Ayhan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga. All.: De Zerbi.