La fiducia di Mourinho inizia ad essere ripagata. Dopo l'arrivo di Aouar (manca solo l'annuncio) e il si N'Dicka ormai imminente si lavora per portare altri rinforzi a Trigoria. La sfida si sposta a centrocampo dove c'è un doppio obiettivo: Youri Tielemans e Davide Frattesi. Il primo si è appena liberato a parametro zero dal Leicester e sta vagliando le offerte. Oltre a quella della Roma - che si è mossa per prima - lo stuzzica pure quella dell'Aston Villa di Emery. Una decisione sarà preso entro la metà del mese. Intanto Pinto oggi a Milano avrà un nuovo incontro col Sassuolo per Frattesi. Dopo i due tentativi delle ultime finestre di mercato si sonderà il terreno per una eventuale nuova offerta. Il centrocampista, tifoso giallorosso, è nel mirino pure di Juve e Inter. La Roma conserva il 30% sulla rivendita e nell'operazione potrebbe inserire Volpato.