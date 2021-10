In casa Roma è scattato il rinnovo automatico per il classe 2002 Nicola Zalewski. Secondo gli accordi scritti nel novembre scorso, il polacco avrebbe prolungato il contratto di un anno se fosse rimasto stabilmente in prima squadra. Mou l'ha studiato per tutta l'estate in ritiro e la società ha respinto diverse proposte di prestito per dare la possibilità all'allenatore di seguirlo da vicino. Il ragazzo ha convinto tutti, l'allenatore lo ha promosso tra i grandi portandolo quasi sempre in panchina e mandandolo in campo negli ultimi minuti contro Lazio - mai una partita banale - ed Empoli.



Così è scattato il rinnovo automatico, che prolunga di un anno l'attuale contratto allungando la scadenza dal 2024 al 2025. Il futuro di Zalewski si tinge ancora di giallorosso: l'anno scorso il doppio debutto in tre giorni tra la gara di Europa League contro il Manchester United e quella in Serie A contro il Crotone con tanto di assist, ora Nicola è determinato a prendersi sempre più spazio nella nuova Roma.