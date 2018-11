L'attaccante della Roma, Patrik Schick, è intervenuto a Roma TV dopo il successo sulla Sampdoria: "Sono contento del gol e di aver aiutato la squadra. Mi manca ancora un po' la condizione, ma sono contento della vittoria. Gran secondo tempo? Sì, la Samp è una buona squadra che vuole e sa giocare, per questo hanno lasciato dello spazio che abbiamo sfruttato. Nel secondo tempo abbiamo alzato la qualità e abbiamo fatto 3 gol, molto meglio nella ripresa che nel primo tempo".



SUL GOL - "Sì, mi mancava, sono felice di averlo trovato, credo che adesso ritroverò la mia qualità. Il gioco offensivo della squadra mi ha aiutato? Come ho detto prima, la Sampdoria voleva giocare, e per un attaccante come me avere più spazio è fondamentale. Sono convinto che posso fare ancora molto di più".