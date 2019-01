La classifica “eterna” dei cartellini gialli in Serie A è aggiornata dal sito tedesco Transfermarkt. Non si può escludere qualche incertezza, in fin dei conti non tutti i tabellini degli anni ’70 erano fatti con l’accuratezza di oggi, riporta “Il Secolo XIX”. Ma una sensazione generale la può dare. E la squadra più cattiva della storia della Serie A è la Roma, 2006 cartellini gialli. Seguita a brevissima distanza dalla Lazio, in derby capitolino a base di “gialli”: 1999. Podio completato dalla Fiorentina (1880), seguono le due milanesi: Inter (1850) e Milan (1779). Poi Udinese, Juventus, Atalanta e Sampdoria. A livello di giocatori i più ammoniti di sempre al momento sono Pinzi, Daniele Conti e Luigi Di Biagio.