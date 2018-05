Justin Kluivert non è un giocatore ordinario, ama provare la giocata difficile e spesso la trova. Per nulla infastidito da quel paragone con il papà Patrick, ex stella di Ajax e Barcellona. L'esterno sinistro classe 1999 ha vissuto un'annata da urlo con la maglia dell'Ajax, caratterizzata da 10 gol e 5 assist in 30 partite complessive. Numeri che hanno fatto perdere la testa al direttore sportivo della Roma Monchi che su Justin vuole puntare forte in vista della prossima stagione.



ACCORDO A UN PASSO - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, la Roma è molto vicina a chiudere la trattativa con l'Ajax grazie al lavoro di Mino Raiola. Kluivert ha già espresso la chiara volontà di non rinnovare il contratto con i lancieri in scadenza nel 2019, trovando nei giorni scorsi un'intesa di massima con il direttore sportivo giallorosso. Monchi adesso è al lavoro per far quadrare i conti con il club di Amsterdam, tra richiesta di 20 milioni e offerta che si avvicina ai 15 milioni alla quale andrà aggiunta una lauta commissione al super agente. Una stella olandese per Di Francesco, la Roma ha in mano Justin Kluivert.