Il mercato sta entrando nel vivo già da questi primi giorni senza campionato. Oggi l’ex calciatore giallorosso Zibi Boniek, attuale presidente della Federcalcio polacca, è intervenuto ai microfoni di Teleradiostereo. Ecco le sue dichiarazioni:





Per la Roma comprerebbe Berardi?

E’ un giocatore che mi piace moltissimo, ma mi dicono che vuole fare tutto di testa sua. È un giovane molto interessante ma deve maturare un po’, potrebbe fare un grande salto di qualità in una squadra come la Roma.



Tra Chiesa e Kluivert?

Chiesa, perché hai Dzeko e Schick. Con Berardi, Chiesa, Under e Perotti, sulle fasce avresti una competitività incredibile. Chiesa è un giovane talento. Kluivert viene da un campionato scolastico, dove non vedo tutta questa tensione psicologica, verrebbe in Italia ma farebbe panchina per uno o due anni, lo paragonerei all’acquisto di Destro. Kluivert mi sembra un ragazzo giovane che segna, ma non saprei come valutarlo, tanti me ne parlano bene