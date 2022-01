Cengiz Under, attaccante del Marsiglia arrivato dalla Roma in prestito con diritto di riscatto, ha parlato del suo futuro a Telefoot: "Giocare qui è motivo di orgoglio, voglio portare il meglio al Marsiglia. Voglio riportare questo club al posto che merita e aiutare l'OM a giocare di nuovo la Champions League. Voglio restare qui al 100%, sono tutti d'accordo che dovrei continuare l'avventura al Marsiglia. Ne parleremo tutti insieme molto presto". Nel contratto del calciatore turco è prevista una clausola che, così come per il portiere Pau Lopez, farà scattare l'obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.