Patrick Vieira, tecnico del Crystal Palace, ha parlato di Wilfried Zaha, attaccante ivoriano classe '92 accostato alla Roma negli ultimi giorni: "È un periodo in cui ci sono tante speculazioni attorno ai giocatori. La cosa importante per me e per il club è che Wilfried lavori bene in vista della nuova stagione. È difficile controllare ciò che esce sui giornali. Per quel che so lui è felice in questo club e non vede l'ora di fare una buona stagione con noi".