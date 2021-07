Prossimo obiettivo: l’attacco. Dopo aver chiuso per portiere e terzino (Patricio e Vina) e aver praticamente finalizzato l’accordo per il centrocampista (Xhaka) la Roma è fortemente concentrata sul reparto offensivo. Con la quasi certa permanenza di Dzeko, l’obiettivo si è spostato sugli esterni, in particolare sull’ala mancina dove è forte il pressing per Luis Diaz del Porto. Il colombiano, mattatore in Coppa America e capocannoniere insieme a Messi, è entrato nelle grazie di Mourinho che lo vorrebbe per completare il terzetto dietro Dzeko formato già da Zaniolo e uno tra Mkhitaryan e Pellegrini.



DETTAGLI - L’occasione ghiotta per convincere Porto e giocatore ci sarà il 28 luglio quando i due club si sfideranno in amichevole, ma già si vocifera di un’offerta da 25 milioni più bonus per portare Diaz a Trigoria. Mou ha mantenuto un ottimo rapporto col suo club e questo potrebbe aiutare la trattativa, ma probabilmente servirà uno sforzo in più per convincere il Porto che ha comunque necessità di fare cassa. Diaz ha una clausola da 80 milioni, che nessuno pagherà e fin qui ha sempre chiesto sui 35 milioni. Una forbice non eccessiva da colmare magari con una formula di prestito con obbligo di riscatto. Attesi sviluppi a breve. Nel frattempo Diaz sta ultimando le vacanze post Copa America e sarà ad Oporto il 25 luglio. Un giorno dopo arriverà Mourinho…