Nicolò Zaniolo scalpita, e ora il suo ritorno è davvero a un passo. L'infortunio alla spalla patito contro la Cremonese è alle spalle. Il braccio non fa più male e Nicolò si allena senza problemi. Quando tornarE? Zaniolo sta cercando di accelerare i tempi: fosse per lui andrebbe in panchina già lunedì a Empoli, forse bisognerà aspettare l’impegno del 15 settembre, in Europa League, contro l’Hjk Helsinki e quindi che possa essere poi presente dal 1' contro l'Atalanta.