"Stiamo provando a fare un rinnovo ma non è facile perché è un giocatore fortissimo, fino a oggi non abbiamo trovato un accordo. Ma l’idea, condivisa con l’allenatore, è che rimanga qui", così ieri in conferenza stampa di presentazione di Javier Pastore ha risposto il ds giallorosso, Monchi, sulla trattativa tra Alessandro Florenzi e la Roma per il prolungamento del contratto del 24 giallorosso. Come riporta ilMessaggero, c'è distanza tra le parti, che hanno cominciato a incontrarsi domenica scorsa: il giocatore chiede quasi 4 milioni, mentre il club sarebbe disposto ad offrirne 3 con bonus inclusi. Aggiunge, Il Tempo, che un nuovo appuntamento previsto in settimana potrebbe far avvicinare le parti ma Florenzi vuole anche garanzie tecniche sul ruolo.