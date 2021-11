Noussair Mazraoui piace a molti. Su di lui c'è anche la Roma - come riporta Espn - che però dovrà superare la concorrenza di corazzate economiche. Il 23enne esterno dell'Ajax che si sta affermando in questa stagione grazie a giocate di livello, abbinate a 4 gol e 3 assist in 16 presenze, ha attirato le attenzioni anche di Juve Milan e Napoli essendo in scadenza di contratto.