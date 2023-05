Periodo complicato per Mason Greenwood, sempre più ai margini del Manchester United dopo la accuse di strupro e aggressione (poi cadute). Il 22enne è in uscita dai Red Devils e come scrivono dall'Inghilterra il suo nome piace molto in Serie A. Oltre alla Juventus infatti, piace anche Roma e Milan. Greenwood non scende in campo con i Red Devils dal 22 gennaio del 2022, con il club che non sarebbero disposti a reintegralo in rosa.