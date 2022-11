Rick Karsdorp potrebbe non essere il solo a lasciare la Roma a gennaio: anche Eldor Shomurodov e Matias Vina sono in uscita ma, evidenzia Il Messaggero, il club giallorosso li lascerà partire solo a titolo definitivo, non in prestito. Solo così infatti si potrebbero finanziare innesti senza incappare in una multa da 30 milioni di euro da parte della UEFA, nell'ottica del settlement agreement firmato a settembre.