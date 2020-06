Le possibilità di un ritorno per Davide Frattesi alla Roma stanno per svanire. Quando il mercato aprirà i battenti, i giallorossi avranno la possibilità di sfruttare la recompra da 12 milioni di euro per riprenderlo dal Sassuolo, ma al momento l’attenzione del ds Petrachi si è spostata verso altre priorità. Innanzitutto quella di vendere per sistemare il bilancio e trovare risorse da investire come riporta ForzaRoma.info. Per questo motivo, i soldi che andrebbero versati per strapparlo ai neroverdi ad oggi sono indirizzati verso altre operazioni a meno che il Sassuolo non conceda uno sconto. Ma visto l'interesse di tanti club, vedi la Juventus, non ci sono molti margini di riuscita.