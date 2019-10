Chris Smallingcè già un idolo a Roma tanto che Petrachi si sta occupando del riscatto. Un idillio però che potrebbe già finire al termine della stagione. Secondo Sky Sport UK infatti il centrale potrebbe tornare al Manchester United una volta concluso il periodo di prestito in giallorosso. Nei giorni scorsi è stato avvistato a Trigoria l’agente del giocatore, con Petrachi che da tempo è al lavoro per trovare la formula giusta per confermare Smalling in giallorosso ma lo United non intende mollarlo.