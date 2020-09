Alla Roma è stato offerto Pereyra, 29 anni, ora al Watford ma con passato all’Udinese e alla Juventus. Il nazionale argentino è retrocesso in Championship e non vuole restare in Inghilterra. Come scrive il Messaggero ufficialmente i Pozzo valutano Pereyra 12 milioni ma con l’avvicinarsi della dead-line del mercato il costo è destinato a scendere. Inoltre, grazie al decreto liquidità, l’ingaggio non sarebbe un problema (meno di 3 milioni lordi).