La Roma ha individuato il gran colpo a centrocampo. Dopo Matic i giallorossi stanno provando a riportare in Italia Rodrigo De Paul, l’argentino che ha fatto ammattire l’Italia di Mancini e che ha voglia di lasciare l’Atletico Madrid rinunciando anche alla Champions. L'ex Udinese piace pure al Napoli ma la presenza di Mourinho sembra un fattore determinante.



CIFRE - Il prezzo che gli spagnoli fanno del suo cartellino è circa 40 milioni (la Roma conta di spendere meno magari grazie alla formula del prestito con riscatto), lo stipendio ampiamente alla portata visto che prenderebbe meno di 4 milioni a stagione. Il suo profilo piace molto a Mourinho che ha contattato l’ex Udinese personalmente per convincerlo a preferire la Roma ad altre offerte. La trattativa non sarà facile, ma la Roma conta di chiuderla entro luglio per consegnare allo Special One quell’innesto internazionale che chiede da tempo. Affari più vicini sono Celik e Frattesi che ieri si trovava sulla spiaggia di Ostia.