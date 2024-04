Roma, siparietto tra Llorente e De Rossi: 'Quanto manca? Pensa a giocare!'

39 minuti fa



Altro curioso siparietto durante la sfida fra Roma e Milan, valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Al 72’ della partita, con i giallorossi in vantaggio per 2-0 sulla formazione di Stefano Pioli (per un totale di 3-0 contando anche l’andata di San Siro), Llorente, subentrato al 43’ dopo l’espulsione occorsa a Celik, si è avvicinato alla panchina, chiedendo con un gesto delle mani al proprio tecnico, Daniele De Rossi, quanto mancasse alla fine del match. Divertente la reazione dell’allenatore ex Spal che immediatamente ha cacciato il proprio giocatore, invitandolo a giocare e a non pensare a quanto mancasse alla fine.