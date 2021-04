Chris Smalling, difensore della Roma, parla a RomaTv prima della sfida contro il Manchester United, semifinale d'andata di Europa League, dove riaffronterà il suo vecchio club: "Subito dopo il sorteggio ho provato una grande soddisfazione per la storia di questa partita e per quanto sia importante per la Roma. Se dovessi scegliere la partita ideale, non riuscirei a pensare a una partita più importante di questa e non vedo l'ora di giocarla".



LE CONDIZIONI - "Fisicamente mi sento bene. È vero, ho saltato molte partite in questa stagione e non è stata un'annata normale per me, ma sono felice di essere in condizione adesso e di essere a disposizione nel momento decisivo della stagione, in una delle partite più importanti per noi. Il fatto di essere qui e poter dare il mio contributo è importante, perché servirà l'aiuto di tutti".