La Roma proverà a corteggiare Paulo Dybala. Come riportato da Radio Radio, il club giallorosso ha messo nel mirino l'argentino in uscita dalla Juventus a parametro zero. Mourinho e Tiago Pinto vorrebbero affiancare ad Abraham il fantasista 28enne che dopo la rottura con il club bianconero, sta ancora cercando la sua nuova destinazione. Dybala con la Juventus ha un contratto in scadenza al termine della stagione a poco più di 7 milioni di euro netti l'anno e di lui si era parlato anche in ottica Inter.



AL POSTO DI ZANIOLO? - Per ora da Trigoria non arrivano conferme ma il giocatore piace eccome soprattutto in caso di partenza di Zaniolo. In stagione ha saltato 15 partite per problemi muscolari ma è comunque riuscito a contribuire alla causa Juve con 13 gol in 33 presenze.