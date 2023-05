Complici le tante assenze in casa giallorossa, con Abraham, Wijnaldum e Dybala dalla panchina anche perché non al meglio, José Mourinho rispolvera una sorpresa a centrocampo.



Si rivede Mady Camara dal 1'. Il centrocampista guineano è stato finora un rinforzo emblematico per la squadra capitolina: dopo un lungo periodo in naftalina, è tornato in campo nelle ultime due di campionato, contro Milan e Monza, ma da subentrante. L'ultima apparizione da titolare, invece, risale al 2022: nello specifico, alla quindicesima giornata di andata, sempre in casa contro il Torino.