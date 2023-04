Pauloegala una Joya di sollievo a Mourinho. I" controlli sono stati positivi, lavoriamo per essere pronti al 100% il più presto possibile" ha scritto l'argentino sul suo account Instagram. La caviglia sinistra, colpita duramente da Palomino lunedì sera, ha riportatoche non preoccupa in vista del Milan. Dybala punta a partire dall'inizio anche se andrà gestito visti i recenti fastidi all'adduttore. Mourinho dovrà decidere ora se schierarlo o meno dal primo minuto. Confermata, invece, la lesione al bicipite femorale perche sarà out 15-20 giorni.