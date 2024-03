Roma, Souloukou ed Abraham a Rebibbia per il Twinning Project: ecco di cosa si tratta

La Roma scende in campo per l'importante iniziativa "Twinning Project" dedicata alla formazione e alla riabilitazione dei detenuti della casa circondariale di Rebibbia. Quest'oggi, è arrivata la firma dell'accordo di collaborazione per l'adesione al programma educativo e di riabilitazione che prevede il gemellaggio tra squadre di calcio professionistiche ed istituti di pena per offrire opportunità concrete per preparare meglio i detenuti al rilascio. L'accordo tra le parti consentirà agli allenatori del club giallorosso di recarsi settimanalmente a Rebibbia per svolgere dei corsi di base per potersi formare come futuri tecnici. La Roma è la prima società italiana ad aderire a questo progetto. In rappresentanza del club, erano presenti all'incontro la CEO Lina Souloukou, il Chief Football Operating Officer Maurizio Lombardo e il calciatore Tammy Abraham.



La Souloukou ha dichiarato: "Siamo onorati di essere stati scelti come primo club in Italia per collaborare a questo progetto di grande rilevanza sociale. Il Twinning Project è la dimostrazione di come il calcio possa avere un impatto sulla vita delle persone in qualsiasi condizione, anche in situazioni estremamente difficili come il regime di detenzione. La Famiglia Friedkin e l’AS Roma si impegnano ogni giorno per cercare di restituire alla propria community un beneficio commisurato alla passione e all'affetto che viene manifestato quotidianamente dal popolo romanista. Per questo, sapere che grazie a questo contributo sarà possibile offrire una nuova possibilità a chi ha sbagliato, ci rende orgogliosi e ci stimola a operare sempre di più come una vera e propria piattaforma sociale"