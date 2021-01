: L'errore sul gol di Piccoli è da inquisizione spagnola. Coi piedi va in affanno già dopo 2 minuti trasmettendo alla squadra l’ormai consueto timore dell’errore. Per fortuna il resto della squadra è carica a dovere. Sugli altri due gol ha poche colpe e nessun merito.: Stufo di vedere il suo nome accostato a tragedie sportive. Dei tre dietro è sicuramente quello con meno amnesie e con la voglia di riscatto più alta ma quando esce palla al pieno deve limitare la frenesia.: Una gara a caccia di avversari. A finire nella rete alla fine è proprio il gigante inglese che buca clamorosamente il pallone dal quale nasce il gol di Verde. Galabinov lo beffa pure sul tocco del 3-2, per il resto il duello è alla pari.: Allergico a Farias che lo beffa due volte, e i entrambi i casi Lo Spezia esulta. L’albanese prima pasticcia con Smalling sul gol di Piccoli. Oltre al rimpallo però c’è l’errore quando fa girare Farias a un passo dalla porta senza opporre la giusta resistenza. Dopo qualche minuto Fonseca lo inverte per Ibanez ma quando Farias lo punta di nuovo nel secondo tempo ecco un altro crollo.: Puntuale davanti e alla fine raccoglie il meritato bacio. Non molla. (36’st Bruno Peres 6,5: gli sfugge Farias ma lo riprende appena possibile e serve l'assist per Pellegrini): Giovane tesoriere di palloni che scottano. Li smista con semplicità cercando di non smarrire mai la chiave ma quando c’è da mettere qualche legno sulla diga dimostra di non avere ancora bicipiti da culturista e quando lo Spezia vuole far male lo punta sapendo come colpire. Un po’ in calo il Professore.(22’st Cristante 6: resta basso a guardia di una difesa in difficoltà e va a gestire palloni non facili): Il francese sa che deve gestire le forze e va al piccolo trotto tenendo a bada Maggiore e sfruttando i momenti di stanca degli avversari. Da uno di questi nasce l’assist per Mayoral.: Piglio giusto e due start per i gol di Mayoral e Karsdorp. Non è il Leonardo che fa sognare pure il ct Mancini di inizio stagione ma non è nemmeno la Spina staccata delle ultime due uscite.: Capitano in tempesta, dimostra di avere a cuore la Roma di Fonseca. Assist per Mayoral e gol all'ultimo secondo. In mezzo legna e spada.: Chance per stupire e stupirsi. Ha un buon taglio da sfruttare dopo 7 minuti ma si lascia rimontare. Poi evapora senza nemmeno emettere fumo. (44’st Diawara ng: chi si rivede, entra e a accade di tutto): Stavolta non prende abbagli e dopo nemmeno 20 minuti timbra il settimo gol stagionale. Ancora più importante l’infilata del 2-1 su assist di Veretout che ne attesta un inserimento in Italia ormai completato. Si divora la tripletta. E' lo smacchia Dzeko?: Fine settimana bollente. Il portoghese accorcia la squadra schierando una sorta di 3-5-2 con Pellegrini più basso. Arrivano risposte di cuore, errori madornali e la paura scacciata. Tre punti di respiro profondo e la classifica che ancora ride. Basterà per tenere in piedi il governo portoghese?: Bucato senza colpe da Mayoral, impedisce a Pellegrini di trovare il 2-1 con un bello scatto di reni prima di arrendersi due volte nella ripresa. E’ sempre attento, al contrario di chi ha davanti.: Dalle sue parti più che spifferi passano raffiche di vento (58’ Bastoni): Affanno praticamente costante, sbilancia la linea in occasione del vantaggio di Mayoral e non dimostra lucidità.: Infilato in mezzo sul gol di Mayoral, si becca un giallo qualche minuto dopo e ripete l’errore nella ripresa. Fisicamente prestante, ma è distratto.: Fisico da stopper, adattato a terzino. Quasi si scansa sul tiro di Karsdorp.: Sfiamma su e giù per il campo con un occhio fisso su Pellegrini.: Si fa scappare Pellegrini sul primo gol di Mayoral e viene richiamato spesso all’ordine da Italiano. Reagisce bene.: Unico confermato dall’inizio dell’undici che ha espugnato l’Olimpico martedì scorso. Il motivo è chiaro, ma il fisico ne risente. (58’ Acampora 6,5: esattamente come martedì. Entra con la giusta intensità)E’ uno di quei clienti che non vorresti mai avere contro. Non deflagra anche se sembra sempre sul punto di farlo. (80’ Verde 7: rifà male alla sua ex squadra. Ma stavolta non così male): Uno degli eroi di coppa Italia, si ripete oggi con un gol facile ma pesante. Poi si fa male. (33’ Galabinov 6,5: in punta di penna per Farias. Ha qualità uniche nel suo genere): Serpentina magica che beffa Smalling e Kumbulla per servire a Piccoli il piatto dolce del pareggio. Poi arriva l’assolo da applausi.Ne cambia 10 rispetto a martedì trovando stavolta più ombre che luci soprattutto in fase difensiva. Il suo resta un gruppo piacevole a vedersi.