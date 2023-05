30 anni compiuti, tanti dribbling, tanti assist e anche tanti infortuni. Leonardo Spinazzola è rientrato con stabilità nella Roma, si è ripreso definitivamente dopo il lungo stop post Europeo per la rottura del tendine d'Achille ed è tornato a essere importante per José Mourinho. Sul suo futuro, però, resta un grosso punto di domanda: il suo contratto coi giallorossi è in scadenza 2024 e, finora, non si è parlato di rinnovo. A breve il classe '93 aspetta novità, mentre Tiago Pinto valuta quello che il mercato può offrire, con la candidatura di Grimaldo che si fa sempre più concreta...