Leonardo Spinazzola è all'ultima curva. Il ritorno in campo, o almeno tra i convocati, potrebbe essere lontano solo un mese. Da metà novembre, infatti, l'obiettivo è il ritorno in gruppo con i compagni. La data certa del rientro non c'è ancora, ma il fatto che la Roma l'abbia incluso nella lista Uefa fa ipotizzare che possa rientrare almeno tra i convocati nel match di ritorno contro lo Zorya, il 25 novembre prossimo. Per tornare in campo in maniera effettiva, invece, forse bisognerà aspettare metà dicembre.